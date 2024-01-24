Депутат Рады Гончаренко призвал главу МО Умерова рассказать правду об Ил-76
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Он отметил, что украинские власти должны рассказать населению правду.
«Господин Умеров, надо выходить. Отсидеться не получится. Такова уж эта работа», — написал он в Telegram.
В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.
Офис Зеленского воздержался от комментариев по поводу сбитого ВСУ Ил-76.