Власти США видели сообщения о крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области, но не готовы подтвердить данные.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы видели сообщения, однако не в состоянии подтвердить их достоверность. Мы делаем всё возможное для того, чтобы получить больше ясности и больше информации по данному вопросу», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

Офис Зеленского воздержался от комментариев по поводу сбитого ВСУ Ил-76.