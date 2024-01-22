Боррель осудил панику чиновников и военных ЕС из-за якобы угрозы атаки России
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«Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам... Не надо предвосхищать появление новых проблем, война там, где она есть», — цитирует его РИА Новости.
Боррель отметил, что в ЕС «уже достаточно работы».
8 января главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что гражданам страны следует быть готовыми к возможной войне.
Его точку зрения разделил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.
Посольство России в Стокгольме призвало власти Швеции прекратить доводить собственное население до паранойи, пугая граждан «якобы практически неизбежной войной» с Москвой.
Позже премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал чрезмерными реакции в стране на предупреждение о возможности войны и необходимости подготовки к ней.