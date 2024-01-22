Боррель осудил панику чиновников и военных ЕС из-за якобы угрозы атаки России

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил паникёрские настроения среди некоторых европейских чиновников и военных, которые говорили о якобы планах России напасть.

«Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам... Не надо предвосхищать появление новых проблем, война там, где она есть», — цитирует его РИА Новости.

Боррель отметил, что в ЕС «уже достаточно работы».

8 января главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что гражданам страны следует быть готовыми к возможной войне.

Его точку зрения разделил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.

Посольство России в Стокгольме призвало власти Швеции прекратить доводить собственное население до паранойи, пугая граждан «якобы практически неизбежной войной» с Москвой.

Позже премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал чрезмерными реакции в стране на предупреждение о возможности войны и необходимости подготовки к ней.