Захарова призвала Израиль не манипулировать историей «в политических контекстах»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление внешнеполитического ведомства Израиля о неуместности использования темы холокоста со стороны России в «современном политическом контексте», призвала израильскую сторону прекратить манипулировать историей «в политических контекстах».

Об этом она написала в Telegram.

Ранее представитель МИД Израиля Лиор Хайат счёл неуместным использование темы холокоста со стороны России в современном политическом контексте.

Захарова отметила, что ранее не слышала от официальных лиц заявлений о том, что историю надо использовать «в политическом контексте». По мнению дипломата, такие шаги приведут к тому, что от истории ничего не останется.

«Нужно прекращать манипулировать историей «в политических контекстах». Это уже не просто нелепо и абсурдно, но и по-настоящему взрывоопасно», — написала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что защита Германией Израиля от обвинений в геноциде не вызвала удивления в России, учитывая отказ Берлина признать вину за преступления Третьего рейха в СССР.

Также она отметила, что возрождение милитаризма в Германии может иметь тяжёлые последствия.