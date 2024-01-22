МИД Израиля счёл неуместным тему холокоста в современном политическом контексте

Представитель МИД Израиля Лиор Хайат счёл неуместным использование темы холокоста со стороны России в современном политическом контексте.

Об этом он написал в соцсети X.

«Использование дискурса холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к теме холокоста и причиняет вред жертвам и выжившим», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что защита Германией Израиля от обвинений в геноциде не вызвала удивления в России, учитывая отказ Берлина признать вину за преступления Третьего рейха в СССР.

Также она отметила, что возрождение милитаризма в Германии может иметь тяжёлые последствия.