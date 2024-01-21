Возрождение германского милитаризма, происходящее на фоне одобрения неонацистских практик, может иметь крайне тяжёлые последствия для страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание, что Германия активнее других стран — участниц ЕС выступает в защиту киевского режима, провозгласившего героизацию фашистских коллаборационистов ключевой составляющей своей внутренней, а также внешней политики.

Помимо этого, по словам Захаровой, немецкий истеблишмент всё чаще выступает с заявлениями, ставящими под сомнение осуждение Берлином своего нацистского прошлого. Дипломат подчеркнула, что такие тенденции вызывают тревогу.

«Данная тенденция может иметь крайне тяжёлые последствия для судьбы самой Германии, а также Европы и мира, учитывая противоречивый исторический опыт этой страны», — приводятся слова Захаровой в ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД России.

Также Захарова высказалась о решении ФРГ противодействовать ЮАР в ситуации с иском к Израилю. Она отметила, что такое положение дел не удивило Россию.