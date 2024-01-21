Захарова: возрождение милитаризма в Германии может иметь тяжёлые последствия
- РИА Новости
Она обратила внимание, что Германия активнее других стран — участниц ЕС выступает в защиту киевского режима, провозгласившего героизацию фашистских коллаборационистов ключевой составляющей своей внутренней, а также внешней политики.
Помимо этого, по словам Захаровой, немецкий истеблишмент всё чаще выступает с заявлениями, ставящими под сомнение осуждение Берлином своего нацистского прошлого. Дипломат подчеркнула, что такие тенденции вызывают тревогу.
«Данная тенденция может иметь крайне тяжёлые последствия для судьбы самой Германии, а также Европы и мира, учитывая противоречивый исторический опыт этой страны», — приводятся слова Захаровой в ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД России.
Также Захарова высказалась о решении ФРГ противодействовать ЮАР в ситуации с иском к Израилю. Она отметила, что такое положение дел не удивило Россию.