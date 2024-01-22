Польша отказалась от иска против России в ЕСПЧ по авиакатастрофе под Смоленском

Польша отказалась от иска против России в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, заявили в МИД республики.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам.

Также стало известно, что МВД Польши откажется от версии о том, что Россия виновата в крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в результате которого погиб президент республики Лех Качиньский.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.