В МИД Польши заявили, что не будут подавать иск против России в ЕСПЧ

Новые польские власти не будут подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.

«Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», — написал он.

Ранее стало известно, что МВД Польши откажется от версии о том, что Россия виновата в крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в результате которого погиб президент республики Лех Качиньский.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.