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В МИД Польши заявили, что не будут подавать иск против России в ЕСПЧ

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Новые польские власти не будут подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.
В МИД Польши заявили, что не будут подавать иск против России в ЕСПЧ
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.

«Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», — написал он.

Ранее стало известно, что МВД Польши откажется от версии о том, что Россия виновата в крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в результате которого погиб президент республики Лех Качиньский. 

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.

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