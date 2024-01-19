В МИД Польши заявили, что не будут подавать иск против России в ЕСПЧ
- РИА Новости
Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.
«Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», — написал он.
Ранее стало известно, что МВД Польши откажется от версии о том, что Россия виновата в крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в результате которого погиб президент республики Лех Качиньский.
Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.