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Захарова назвала равнодушием реакцию главы МИД Франции на гибель наёмников

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Реакция главы МИД Франции Стефана Сежурне на гибель французских наёмников в Харькове обнажила его равнодушие к согражданам, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова назвала равнодушием реакцию главы МИД Франции на гибель наёмников
  • РИА Новости

«Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек, не стал бы придумывать ничего про «манипуляции России» и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?» — говорится в заявлении дипломата в Telegram.

Ранее послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

До этого Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Французские волонтёры из организации SOS Donbass передали РИА Новости данные 13 французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара ВС России.

Глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что Франция не может запретить гражданам сражаться на территории Украины.

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