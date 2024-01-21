TOLO: к месту крушения самолёта в Афганистане направили группу для расследования

На место крушения пассажирского самолёта в горах Афганистана направили группу для расследования инцидента, информирует телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти.

Об этом телеканал написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«В район была направлена группа для расследования инцидента», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах в провинции Бадахшан в Афганистане.

Позже в Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России. На борту находились шесть человек.

Самолёт летел из Индии в Россию через Узбекистан.

СК России возбудил уголовное дело.