TOLO: к месту крушения самолёта в Афганистане направили группу для расследования
- РИА Новости
Об этом телеканал написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«В район была направлена группа для расследования инцидента», — говорится в сообщении.
Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах в провинции Бадахшан в Афганистане.
Позже в Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России. На борту находились шесть человек.
Самолёт летел из Индии в Россию через Узбекистан.
СК России возбудил уголовное дело.