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Asia Times: удары России и нехватка ПВО не позволяют Украине развивать ВПК

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Ракетные удары России, а также нехватка ПВО не дают Украине возможность наладить производство оружия на своей территории.

Как сообщает Asia Times, положение Киева осложняется тем, что собственный оборонный сектор ещё не переведён на «военные рельсы».

«Даже если ситуация изменится, в том числе с помощью западных инвестиций... российские дроны и ракеты способны поражать военные производственные объекты в любой точке Украины», — отметили журналисты.

В материале также отмечается острая нехватка в украинской армии систем ПВО для противодействия подобным атакам.

Ранее украинский политик Игорь Лапин признал, что ВСУ придётся отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта из-за ударов российской артиллерии.

18 января Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР.

20 января ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском.

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