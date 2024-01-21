Asia Times: удары России и нехватка ПВО не позволяют Украине развивать ВПК
Как сообщает Asia Times, положение Киева осложняется тем, что собственный оборонный сектор ещё не переведён на «военные рельсы».
«Даже если ситуация изменится, в том числе с помощью западных инвестиций... российские дроны и ракеты способны поражать военные производственные объекты в любой точке Украины», — отметили журналисты.
В материале также отмечается острая нехватка в украинской армии систем ПВО для противодействия подобным атакам.
Ранее украинский политик Игорь Лапин признал, что ВСУ придётся отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта из-за ударов российской артиллерии.
18 января Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР.
20 января ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском.