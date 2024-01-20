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В ГД внесли законопроект о расторжении соглашения с Британией о рыболовстве

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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о расторжении соглашения с Британией о праве заниматься рыболовством в Баренцевом море. Документ размещён в электронной базе Госдумы.
В ГД внесли законопроект о расторжении соглашения с Британией о рыболовстве
  • Gettyimages.ru
  • © Adrian Peacock

В нём предлагается денонсировать соглашение между правительствами СССР, Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, которое было подписано в Москве 25 мая 1956 года.

Ранее газета Daily Mail писала, что возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс.

25 декабря российское правительство приняло решение продлить запрет на въезд на территорию России грузовиков из Европейского союза, Великобритании, Норвегии и с Украины.

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