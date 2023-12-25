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Кабмин России продлил запрет на въезд грузовиков из ЕС и Британии

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Российское правительство приняло решение продлить запрет на въезд на территорию России грузовиков из Европейского союза, Великобритании, Норвегии и с Украины.
Кабмин России продлил запрет на въезд грузовиков из ЕС и Британии

Об этом сообщается в Telegram российского кабмина.

«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», — отметили в кабмине.

Уточняется, что исключением из запрета, как и прежде, будет являться перевозка почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

Также в правительстве сказали, что в перечень исключений добавили «проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований».

Ранее глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил, что новые антироссийские санкции ЕС подвергают риску часть торговли между Италией и Россией.

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