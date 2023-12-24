Торговая палата: новые санкции ЕС подвергают риску торговлю России с Италией

Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил, что новые антироссийские санкции ЕС подвергают риску часть торговли между Италией и Россией.

Как он рассказал РИА Новости, новая система рассмотрения таможенных кодов может привести к автоматическому запрету даже в отношении товаров, на которые не распространяются ограничения.

«Если раньше определённые товары оказывались под санкциями, но потом при детальном рассмотрении они выходили из-под них, то сейчас я читал, что предусмотрено какое-то «округление» таможенных кодов», — пояснил Пелаццо.

По его словам, это приведёт к тому, что под общий таможенный код подпадёт широкий список товаров, которые раньше не входили в санкционный перечень, так как рассматривались специальные «под-коды».

Ранее Пелаццо заявлял, что ИРТП намерена к 14 февраля 2024 года запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешённые для ввоза в Россию.