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Нетаньяху: Израиль не отдаст контроль над территориями к западу от Иордана

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Израиль не откажется от контроля в сфере безопасности над территориями к западу от реки Иордан.
Нетаньяху: Израиль не отдаст контроль над территориями к западу от Иордана
  • AP
  • © Maya Alleruzzo

Об этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в социальной сети X.

«Я не пойду на компромисс в отношении полного контроля Израилем безопасности над всей территорией к западу от Иордана, а это противоречит палестинскому государству», — заявил он.

Ранее Нетаньяху сообщил, что прекращение войны против движения ХАМАС без достижения поставленных целей нанесёт ущерб безопасности Израиля на поколения вперёд.

Президент США Джо Байден допустил возможность двухгосударственного разрешения палестино-израильского конфликта при действующей власти в Израиле во главе с Нетаньяху.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил своему британскому коллеге Дэвиду Кэмерону, что Великобритания и Соединённые Штаты должны прекратить покрывать преступления Израиля против палестинцев.

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