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Нетаньяху: остановка войны с ХАМАС нанесёт ущерб безопасности Израиля

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение войны против движения ХАМАС без достижения поставленных целей нанесёт ущерб безопасности Израиля на поколения вперёд.
Нетаньяху: остановка войны с ХАМАС нанесёт ущерб безопасности Израиля
  • AP
  • © Menahem Kahana

«Прекращение войны до достижения всех наших целей нанесёт ущерб безопасности Израиля на многие поколения», — цитирует его РИА Новости.

Нетаньяху пояснил, что Израиль работает над обеспечением безопасности для будущих поколений, и прекращение войны в данный момент пошлёт сигнал слабости, который лишь воодушевит «врагов», что повлечёт за собой «следующую резню».

Ранее российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.

Он напомнил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал сектор Газа на сегодняшний день самым большим кладбищем детей в мире. 

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил своему британскому коллеге Дэвиду Кэмерону, что Великобритания и Соединённые Штаты должны прекратить покрывать преступления Израиля против палестинцев.

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