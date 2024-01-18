Нетаньяху: остановка войны с ХАМАС нанесёт ущерб безопасности Израиля

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение войны против движения ХАМАС без достижения поставленных целей нанесёт ущерб безопасности Израиля на поколения вперёд.

«Прекращение войны до достижения всех наших целей нанесёт ущерб безопасности Израиля на многие поколения», — цитирует его РИА Новости.

Нетаньяху пояснил, что Израиль работает над обеспечением безопасности для будущих поколений, и прекращение войны в данный момент пошлёт сигнал слабости, который лишь воодушевит «врагов», что повлечёт за собой «следующую резню».

Ранее российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.

Он напомнил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал сектор Газа на сегодняшний день самым большим кладбищем детей в мире.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил своему британскому коллеге Дэвиду Кэмерону, что Великобритания и Соединённые Штаты должны прекратить покрывать преступления Израиля против палестинцев.