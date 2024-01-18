Нетаньяху: остановка войны с ХАМАС нанесёт ущерб безопасности Израиля
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«Прекращение войны до достижения всех наших целей нанесёт ущерб безопасности Израиля на многие поколения», — цитирует его РИА Новости.
Нетаньяху пояснил, что Израиль работает над обеспечением безопасности для будущих поколений, и прекращение войны в данный момент пошлёт сигнал слабости, который лишь воодушевит «врагов», что повлечёт за собой «следующую резню».
Ранее российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.
Он напомнил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал сектор Газа на сегодняшний день самым большим кладбищем детей в мире.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил своему британскому коллеге Дэвиду Кэмерону, что Великобритания и Соединённые Штаты должны прекратить покрывать преступления Израиля против палестинцев.