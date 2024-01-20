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Экс-разведчик Риттер: Запад откладывает поставки F-16, не веря в успех ВСУ

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Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что западные страны откладывают поставки Киеву истребителей F-16, поскольку не верят в успехи Вооружённых сил Украины на фронте.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Ранее датская газета Berlingske сообщила, что Дания откладывает отправку первых истребителей F-16 на Украину на шесть месяцев.

По мнению Риттера, поставка F-16 ВСУ не станет сюрпризом для России. Кроме того, российская армия легко справится с ними, добавил экс-разведчик.

«Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев», — отметил он.

Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что бойцы российской армии будут охотиться за истребителями F-16 в зоне специальной военной операции.

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