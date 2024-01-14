Экс-аналитик Пентагона Квятковски: ВС России начнут охоту на F-16 в зоне СВО
- РИА Новости
В интервью YouTube-каналу Dialogue Works она отметила, что ВС России специально начнут охоту на боевые самолёты, даже если тех будет немного.
По словам Квятковски, отсутствие у украинской армии опыта эксплуатации западных истребителей в боевых действиях повлияет на их выживаемость в боях с российскими военными.
Ранее спикер Воздушных сил ВС Украины Игнат заявил, что Киеву будет сложно содержать истребители F-16.