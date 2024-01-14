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Экс-аналитик Пентагона Квятковски: ВС России начнут охоту на F-16 в зоне СВО

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Бойцы российской армии будут охотиться за истребителями F-16 американского производства в зоне специальной военной операции, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
Экс-аналитик Пентагона Квятковски: ВС России начнут охоту на F-16 в зоне СВО
  • РИА Новости

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works она отметила, что ВС России специально начнут охоту на боевые самолёты, даже если тех будет немного.

По словам Квятковски, отсутствие у украинской армии опыта эксплуатации западных истребителей в боевых действиях повлияет на их выживаемость в боях с российскими военными.

Ранее спикер Воздушных сил ВС Украины Игнат заявил, что Киеву будет сложно содержать истребители F-16.

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