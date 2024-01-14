Спикер ВС Украины Игнат: Киеву будет сложно содержать истребители F-16
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В эфире телеканала «Рада» он отметил, что инфраструктура для самолётов НАТО является типичной, однако каждый вид самолёта — дополнительная нагрузка на его обслуживание и обеспечение.
«У нас на сегодня четыре типа советских самолётов, мы хотим ещё брать западный F-16, это всё очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — приводит РИА Новости слова Игната.
Ранее он заявил, что о передаче ВСУ истребителей F-16 речи не идёт.