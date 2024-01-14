Спикер ВС Украины Игнат: Киеву будет сложно содержать истребители F-16

Украина собирается в перспективе полностью перейти на технику западного производства, однако содержать истребители F-16 будет очень сложно. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В эфире телеканала «Рада» он отметил, что инфраструктура для самолётов НАТО является типичной, однако каждый вид самолёта — дополнительная нагрузка на его обслуживание и обеспечение.

«У нас на сегодня четыре типа советских самолётов, мы хотим ещё брать западный F-16, это всё очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — приводит РИА Новости слова Игната.

Ранее он заявил, что о передаче ВСУ истребителей F-16 речи не идёт.