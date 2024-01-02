Спикер Воздушных сил Украины Игнат заявил, что о передаче ВСУ F-16 речи не идёт
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Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».
Его спросили, есть ли данные о том, когда Киеву передадут эти самолёты.
По словам Игната, новых данных об обучении украинских пилотов, «передаче самолётов или ещё чего-то нет».
«Я не видел, не был там, ни про какие передачи (самолётов) речи не идёт», — сказал Игнат.
В декабре премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что сообщил Владимиру Зеленскому о решении властей подготовить первые 18 американских истребителей F-16 для поставки на Украину.