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Спикер Воздушных сил Украины Игнат заявил, что о передаче ВСУ F-16 речи не идёт

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что о передаче украинским войскам истребителей F-16 американского производства речи не идёт.
Спикер Воздушных сил Украины Игнат заявил, что о передаче ВСУ F-16 речи не идёт
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».

Его спросили, есть ли данные о том, когда Киеву передадут эти самолёты.

По словам Игната, новых данных об обучении украинских пилотов, «передаче самолётов или ещё чего-то нет».

«Я не видел, не был там, ни про какие передачи (самолётов) речи не идёт», — сказал Игнат.

В декабре премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что сообщил Владимиру Зеленскому о решении властей подготовить первые 18 американских истребителей F-16 для поставки на Украину.

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