Премьер Рютте уведомил Зеленского о решении подготовить F-16 для передачи Киеву
- AP
«Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины», — написал он в соцсети Х (Twitter).
Рютте добавил, что, кроме разрешения на экспорт, для окончательного одобрения поставки нужно соблюсти ряд других критериев, в том числе выполнить требования к персоналу и инфраструктуре.
Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что F-16 могут не помочь в борьбе с баллистическими ракетами.