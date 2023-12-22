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Премьер Рютте уведомил Зеленского о решении подготовить F-16 для передачи Киеву

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что сообщил Владимиру Зеленскому о решении властей подготовить первые 18 американских истребителей F-16 для поставки на Украину.
Премьер Рютте уведомил Зеленского о решении подготовить F-16 для передачи Киеву
  • AP

«Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины», — написал он в соцсети Х (Twitter).

Рютте добавил, что, кроме разрешения на экспорт, для окончательного одобрения поставки нужно соблюсти ряд других критериев, в том числе выполнить требования к персоналу и инфраструктуре.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что F-16 могут не помочь в борьбе с баллистическими ракетами.

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