Президент России Владимир Путин может разрушить единство западных стран в 2024 году, заявил обозреватель Bloomberg Хэл Брендс.

«После года конфликта нам казалось, что Путин собирается возглавить ослабленную, униженную страну. Но вот, мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран», — говорится в материале.

Американский обозреватель акцентировал внимание на том, что украинский конфликт раскрывал «силу и единство свободного западного мира», но политики просчитались, и после конфликта их ожидает лишь «мрачное наследие».

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что США и их партнёрам нужно радоваться, что Россия сдержанно реагирует на их провокации.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россию не следует пугать ядерным оружием, а тем, кто это делает, нужно чаще читать Уинстона Черчилля.