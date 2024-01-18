Полковник Макгрегор: Россия образцово реагирует на провокации со стороны Запада

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США и их партнёрам нужно радоваться, что Россия сдержанно реагирует на их провокации.

«Мы (США — RT.) хотим их (Россию — RT.) спровоцировать. Для нас хорошая новость, что русские говорят: «Нет, спасибо» — и проявляют невероятную сдержанность», — отметил он в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.

Также Макгрегор высказался насчёт опубликованного немецким изданием Bild сценарии конфликта между Россией и НАТО. Макгрегор назвал планы Берлина «островом фантазий» и отметил, что публикация была создана для того, чтобы подогревать враждебность немцев к Москве.

По его мнению, российский лидер Владимир Путин настроен на мирные отношения с Западной Европой.

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера написала, что ФРГ готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, может начаться летом 2025 года.