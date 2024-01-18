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Лавров посоветовал Западу не пугать Россию и чаще читать Черчилля

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Россию не следует пугать ядерным оружием, а тем, кто это делает, нужно чаще читать Уинстона Черчилля, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.
Лавров посоветовал Западу не пугать Россию и чаще читать Черчилля
  • AFP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Нас не надо пугать. Многие это знают — надо Черчилля читать почаще», — сказал министр, завершая пресс-конференцию.

Глава МИД, комментируя вероятность скатывания международной ситуации к новому карибскому кризису, напомнил, что президент Владимир Путин никогда не угрожал кому-либо ядерным оружием.

Он при этом напомнил, что представители Германии намекали на то, что у ФРГ и НАТО есть ядерное оружие, а бывший премьер Британии Лиз Трасс говорила, что нажмёт «на кнопочку» не колеблясь.

Владимир Путин отмечал, что никто в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.

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