Лавров посоветовал Западу не пугать Россию и чаще читать Черчилля

Россию не следует пугать ядерным оружием, а тем, кто это делает, нужно чаще читать Уинстона Черчилля, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Нас не надо пугать. Многие это знают — надо Черчилля читать почаще», — сказал министр, завершая пресс-конференцию.

Глава МИД, комментируя вероятность скатывания международной ситуации к новому карибскому кризису, напомнил, что президент Владимир Путин никогда не угрожал кому-либо ядерным оружием.

Он при этом напомнил, что представители Германии намекали на то, что у ФРГ и НАТО есть ядерное оружие, а бывший премьер Британии Лиз Трасс говорила, что нажмёт «на кнопочку» не колеблясь.

Владимир Путин отмечал, что никто в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.