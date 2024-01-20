NBC: помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без США за несколько недель

Украина проиграет в конфликте за несколько недель, если конгресс не одобрит выделение Киеву помощи, заявили помощники президента США Джо Байдена.

«Помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель», — сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.

Как пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин, конгресс США вряд ли в ближайшие месяцы сможет прийти к согласию по выделению помощи Украине и принятию мер в иммиграционной политике.

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg заявил, что киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих солдат воевать против России в обмен на американские оружие и деньги.

Как подчеркнул украинский министр, «самое важное в данном случае — США сохраняют жизни своих солдат».