Украина не получит от США помощи, необходимой для выживания — Вашингтону нужно решить свои проблемы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Я думаю, что у украинцев нет шансов получить помощь, которую они просят и которая позволит им выжить в этом году. Поэтому я и считаю, что сейчас мы наблюдаем конец Украины», — сказал он в интервью РИА Новости.

Риттер убеждён, что без материальной помощи со стороны США Украина не сможет выстоять против России, а американской поддержки уже не будет в прежних объёмах.

«У Киева нет шансов выиграть. А у США есть внутренние проблемы, которые необходимо решать, например, безопасность границ», — подытожил эксперт.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.

Как пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин, конгресс США вряд ли в ближайшие месяцы сможет прийти к согласию по выделению помощи Украине и по принятию мер в иммиграционной политике.

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg заявил, что киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих солдат воевать против России в обмен на американские оружие и деньги.

Как подчеркнул украинский министр, «самое важное в данном случае — США сохраняют жизни своих солдат».