Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов назвал безумством призыв главы военного комитета НАТО Роба Бауэра готовиться к возможному конфликту.

«Безумство западных элит не имеет границ», — сказал Рогов РИА Новости.

Остановить их может только «гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены», считает он.

Собеседник агентства напомнил о понятии «неприемлемый ущерб», выработанном западными стратегами в годы противостояния с Советским Союзом.

Поднимая градус агрессии в отношении России, Запад так и не сделал выводов из ситуации с провалившимся украинским контрнаступлением, добавил Рогов.

Роб Бауэр ранее заявил, что страны НАТО должны готовиться к возможному конфликту с Россией в ближайшие 20 лет.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что у России «нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО». Путин также назвал полной чушью слова своего американского коллеги Джо Байдена о планах Москвы напасть на НАТО.