Глава МИД Кулеба ожидает новой помощи Украине от США «в любой день»

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Соединённые Штаты могут одобрить выделение нового пакета помощи Украине «в любой день».

Такое мнение дипломат выразил в ходе форума в Давосе.

«Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день. Это зависит от момента, когда законодатели договорятся по границе», — цитирует Кулебу РИА Новости.

По его словам, новая помощь может быть оказана и сегодня, и завтра, и на следующей неделе. Кулеба добавил, что Вашингтон приближается к точке выделения Киеву новой помощи.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.

Позже сообщалось, что сенат США может начать работу над запросом по Украине на следующей неделе.