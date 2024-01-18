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Глава МИД Кулеба ожидает новой помощи Украине от США «в любой день»

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Соединённые Штаты могут одобрить выделение нового пакета помощи Украине «в любой день».

Такое мнение дипломат выразил в ходе форума в Давосе.

«Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день. Это зависит от момента, когда законодатели договорятся по границе», — цитирует Кулебу РИА Новости.

По его словам, новая помощь может быть оказана и сегодня, и завтра, и на следующей неделе. Кулеба добавил, что Вашингтон приближается к точке выделения Киеву новой помощи.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.

Позже сообщалось, что сенат США может начать работу над запросом по Украине на следующей неделе.

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