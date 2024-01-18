Сенат США может начать работу над запросом по Украине на следующей неделе
«Я нахожусь среди тех людей, которые были приглашены сегодня в Белый дом для обсуждения дополнительного финансирования. Полагаю, что мы будем им заниматься в сенате на следующей неделе», — цитирует его РИА Новости.
По словам Макконнелла, запрос на финансирование будет направлен на поддержку нацбезопасности страны, а также на защиту границы.
Ранее сообщалось, что сенат поставит на голосование проект о продлении промежуточного бюджета.