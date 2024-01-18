Сенат США может начать работу над запросом по Украине на следующей неделе

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что американский сенат может начать работу над запросом президента США Джо Байдена на цели национальной безопасности, включая помощь Украине, уже на следующей неделе.

«Я нахожусь среди тех людей, которые были приглашены сегодня в Белый дом для обсуждения дополнительного финансирования. Полагаю, что мы будем им заниматься в сенате на следующей неделе», — цитирует его РИА Новости.

По словам Макконнелла, запрос на финансирование будет направлен на поддержку нацбезопасности страны, а также на защиту границы.

Ранее сообщалось, что сенат поставит на голосование проект о продлении промежуточного бюджета.