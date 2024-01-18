NYT: ракетный потенциал Ирана заставил страны Запада задуматься об обороне

Ракетный потенциал Ирана, который был продемонстрирован в ходе недавних ударов, заставил западные страны задуматься о своей обороне.

Об этом пишет газета The New York Times.

Как отметили авторы публикации, способность Ирана производить дроны в больших количествах заставила врасплох многих официальных лиц на Западе.

«Теперь его (Ирана. — RT) ракетный потенциал заставляет Запад задуматься об обороне и ответах», — говорится в материале.

Ранее Корпус стражей Исламской революции взял ответственность за атаки по иракскому Эрбилю.

По словам КСИР, атаки по нескольким объектам в Эрбиле были проведены в ответ на недавние теракты, совершённые на иранской территории.

В свою очередь, в иракском МИД заявили, что обстрел иранскими силами Иракского Курдистана — автономного региона в составе Ирака — является агрессией против суверенитета и безопасности государства.