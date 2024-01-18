В Баку предложили ввести меры против Парижа и признать независимость Корсики

Азербайджанские парламентарии предложили прекратить экономические отношения с Францией и поднять вопрос о признании независимости Корсики в ответ на документ французского сената о санкциях против Баку.

Такое заявление принял комитет по международным отношениям в азербайджанском парламенте.

«Применить против Франции санкции. В случае обнаружения любые активы французских чиновников в Азербайджане должны быть заморожены. Прекратить все экономические отношения с Францией. Все французские компании, в том числе Total, должны быть выдворены из Азербайджана. Запретить французским компаниям участие в проектах по госзаказу. Поручить МИД Азербайджана предпринять шаги по признанию независимости Канаки, Маохи Нуи и Корсики», — сказано в заявлении, которое приводит РИА Новости.

26 декабря МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата. На следующий день в МИД Франции отвергли обвинения, выдвинутые Азербайджаном в отношении двух сотрудников посольства, и ответно объявили двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что Франция «готовит почву» для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и нового вооружённого конфликта в регионе.