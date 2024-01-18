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Лавров: Меркель и Олланд сами признались, что готовили Украину к войне

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд сами признались, что Минские соглашения были нужны Европе только для того, чтобы выиграть время и подготовить Украину к войне. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Меркель и Олланд сами признались, что готовили Украину к войне
  • globallookpress.com

«Минские договорённости, как вы знаете, не были разрушены Путиным. И Меркель, и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали. И та, и другой признались, что они подписали эти договорённости, только чтобы выиграть время и готовить Украину к войне... Это очевидные факты, они звучали в публичном пространстве многократно, их анализировали, обсуждали, комментировали многие политики и журналисты», — сказал министр на пресс-конференции, комментируя высказывания Владимира Зеленского в Давосе о том, что за срыв соглашений якобы ответственна Россия.

Зеленский «ничтоже сумняшеся» врёт мировому сообществу с трибуны форума в Давосе, отметил он.

В Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Так, в декабре 2022 года Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

По словам Путина, Россия сделала всё возможное для мирного урегулирования ситуации вокруг Донбасса, но её «водили за нос».  Он также отметил, что был разочарован высказыванием экс-канцлера Германии.

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