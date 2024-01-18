Член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что призывы на Западе готовиться к военным действиям с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Жданова также отметила, что задача нанести нашей стране «стратегическое поражение» окончательно затуманила рассудок западным политическим деятелям.

Они, по её словам, уверовали в исключительность неоколониальных методов управления.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Североатлантический альянс готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением её наступательных действий на Украине.

Также Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.