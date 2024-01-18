Жданова: призывы Запада готовиться к столкновению с Россией провоцируют игру нервов
Об этом сообщает РИА Новости.
Жданова также отметила, что задача нанести нашей стране «стратегическое поражение» окончательно затуманила рассудок западным политическим деятелям.
Они, по её словам, уверовали в исключительность неоколониальных методов управления.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Североатлантический альянс готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением её наступательных действий на Украине.
Также Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.