Глава МО Польши призвал НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Североатлантический альянс готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением её наступательных действий на Украине.

Его цитирует информагентство PAP.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — заявил Косиняк-Камыш.

Глава польского военного ведомства также назвал ситуацию в зоне боевых действий на Украине очень серьёзной. Он выступил за продолжение процесса расширения и трансформации армии Польши.

По его словам, польский оборонный бюджет в 2024 году вырастет на около 20%.

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

В Кремле заявили, что Германии нужно беспокоиться из-за своей непосредственной вовлечённости в конфликт на Украине, а не из-за недавней публикации Bild о якобы подготовке секретного плана войны НАТО.

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom) Янис Сартс заявил, что статья Bild о якобы разрабатываемом в бундесвере плане возможной войны между НАТО и Россией содержит учебный сценарий с воображаемой ситуацией.