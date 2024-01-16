Глава МО Польши призвал НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России
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Его цитирует информагентство PAP.
«Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — заявил Косиняк-Камыш.
Глава польского военного ведомства также назвал ситуацию в зоне боевых действий на Украине очень серьёзной. Он выступил за продолжение процесса расширения и трансформации армии Польши.
По его словам, польский оборонный бюджет в 2024 году вырастет на около 20%.
Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.
В Кремле заявили, что Германии нужно беспокоиться из-за своей непосредственной вовлечённости в конфликт на Украине, а не из-за недавней публикации Bild о якобы подготовке секретного плана войны НАТО.
Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom) Янис Сартс заявил, что статья Bild о якобы разрабатываемом в бундесвере плане возможной войны между НАТО и Россией содержит учебный сценарий с воображаемой ситуацией.