Песков: ФРГ следует беспокоиться из-за её вовлечённости в украинский конфликт

Германии нужно беспокоиться из-за своей непосредственной вовлечённости в конфликт на Украине, а не из-за недавней публикации Bild о якобы подготовке секретного плана войны НАТО, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом, как пишет Life.ru, он сказал Telegram-каналу SHOT.

«Это должно быть предметом их обеспокоенности», — сказал Песков.

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

Песков заявил, что в последнее время немецкое издание не гнушается публикацией различных уток.