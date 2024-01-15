Песков: ФРГ следует беспокоиться из-за её вовлечённости в украинский конфликт
- РИА Новости
Об этом, как пишет Life.ru, он сказал Telegram-каналу SHOT.
«Это должно быть предметом их обеспокоенности», — сказал Песков.
Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.
Песков заявил, что в последнее время немецкое издание не гнушается публикацией различных уток.