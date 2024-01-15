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Песков: ФРГ следует беспокоиться из-за её вовлечённости в украинский конфликт

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Германии нужно беспокоиться из-за своей непосредственной вовлечённости в конфликт на Украине, а не из-за недавней публикации Bild о якобы подготовке секретного плана войны НАТО, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: ФРГ следует беспокоиться из-за её вовлечённости в украинский конфликт
  • РИА Новости

Об этом, как пишет Life.ru, он сказал Telegram-каналу SHOT.

«Это должно быть предметом их обеспокоенности», — сказал Песков.

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

Песков заявил, что в последнее время немецкое издание не гнушается публикацией различных уток.

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