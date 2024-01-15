В НАТО назвали воображаемой ситуацией статью Bild о плане войны с Россией
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Об этом Сартс написал в своём аккаунте соцсети X.
«Bild написала про учебный сценарий, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области», — заявил он.
Сартс утверждает, что ранее страны НАТО готовили полностью выдуманные сценарии, в которых были несуществующие страны и их географическое положение.
По его словам, «теперь же применимы реальные страны и география».
Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.
В Кремле заявили, что Германии нужно беспокоиться из-за своей непосредственной вовлечённости в конфликт на Украине, а не из-за недавней публикации Bild о якобы подготовке секретного плана войны НАТО.