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В НАТО назвали воображаемой ситуацией статью Bild о плане войны с Россией

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Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom) Янис Сартс заявил, что статья Bild о якобы разрабатываемом в бундесвере плане возможной войны между НАТО и Россией содержит учебный сценарий с воображаемой ситуацией.
В НАТО назвали воображаемой ситуацией статью Bild о плане войны с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом Сартс написал в своём аккаунте соцсети X.

«Bild написала про учебный сценарий, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области», — заявил он.

Сартс утверждает, что ранее страны НАТО готовили полностью выдуманные сценарии, в которых были несуществующие страны и их географическое положение.

По его словам, «теперь же применимы реальные страны и география».

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

В Кремле заявили, что Германии нужно беспокоиться из-за своей непосредственной вовлечённости в конфликт на Украине, а не из-за недавней публикации Bild о якобы подготовке секретного плана войны НАТО.

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