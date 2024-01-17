Хабек: АдГ желает превратить Германию в такое государство, как Россия

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) «хочет превратить Германию в такое государство, как Россия».

В интервью журналу Stern он отметил, что дебаты о запрете политической силы являются вопросом «не политических взглядов, а закона».

Решение о подобном запрете принимает только Федеральный конституционный суд, однако ущерб, причинённый неудачной процедурой, «будет огромным», считает Хабек.

В декабре правая партия АдГ отпраздновала «очередной политический успех»: кандидат от этой политической силы впервые занял пост мэра немецкого города. Речь идёт о Пирне в федеральной земле Саксония, администрацию возглавил Тим Лохнер.

Депутат от СДПГ Вольфганг Тирзе призвал Берлин проверить возможность запрета «Альтернативы для Германии».

Сама партия АдГ в ноябре призывала к отставке правительства Германии и досрочным выборам.