Хабек: АдГ желает превратить Германию в такое государство, как Россия
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В интервью журналу Stern он отметил, что дебаты о запрете политической силы являются вопросом «не политических взглядов, а закона».
Решение о подобном запрете принимает только Федеральный конституционный суд, однако ущерб, причинённый неудачной процедурой, «будет огромным», считает Хабек.
В декабре правая партия АдГ отпраздновала «очередной политический успех»: кандидат от этой политической силы впервые занял пост мэра немецкого города. Речь идёт о Пирне в федеральной земле Саксония, администрацию возглавил Тим Лохнер.
Депутат от СДПГ Вольфганг Тирзе призвал Берлин проверить возможность запрета «Альтернативы для Германии».
Сама партия АдГ в ноябре призывала к отставке правительства Германии и досрочным выборам.