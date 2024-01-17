RT в Telegram
Подпишись

Хабек: АдГ желает превратить Германию в такое государство, как Россия

Короткая ссылка
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) «хочет превратить Германию в такое государство, как Россия».
Хабек: АдГ желает превратить Германию в такое государство, как Россия
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

В интервью журналу Stern он отметил, что дебаты о запрете политической силы являются вопросом «не политических взглядов, а закона».

Решение о подобном запрете принимает только Федеральный конституционный суд, однако ущерб, причинённый неудачной процедурой, «будет огромным», считает Хабек.

В декабре правая партия АдГ отпраздновала «очередной политический успех»: кандидат от этой политической силы впервые занял пост мэра немецкого города. Речь идёт о Пирне в федеральной земле Саксония, администрацию возглавил Тим Лохнер.

Депутат от СДПГ Вольфганг Тирзе призвал Берлин проверить возможность запрета «Альтернативы для Германии».

Сама партия АдГ в ноябре призывала к отставке правительства Германии и досрочным выборам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить