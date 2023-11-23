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Партия АдГ призвала к отставке правительства ФРГ и досрочным выборам

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Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к отставке правительства ФРГ и досрочным выборам.

Как пишет РИА Новости, ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которому две трети немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране. 

Ранее стало известно, что Министерство финансов Германии решило заблокировать почти все новые расходы на 2023 год ввиду возникшего в стране бюджетного кризиса. Это произошло в ответ на решение Конституционного суда, усомнившегося в целесообразности финансирования внебюджетных фондов.

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