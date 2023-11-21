Bloomberg: власти Германии блокируют новые расходы в условиях бюджетного кризиса

Министерство финансов Германии решило заблокировать почти все новые расходы на 2023 год ввиду возникшего в стране бюджетного кризиса. Это произошло в ответ на решение Конституционного суда, усомнившегося в целесообразности финансирования внебюджетных фондов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо правительственным министрам, власти Германии пытаются определить более широкие и долгосрочные последствия решения Конституционного суда.

В сообщении отмечается, что существующие обязательства будут выполнены. При этом новые обязательства могут быть разблокированы лишь в исключительных случаях.

По данным Der Spiegel, в Минфине ФРГ заявили, что блокировка статей бюджета на текущий год не означает блокировку расходов. Средства, выделенные на 2023 год, могут поступать регулярно, заявили источники в министерстве. Это просто блокировка обязательств на ближайшие годы.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что изъятие €60 млрд из бюджета повлечёт за собой тяжёлые последствия.