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Bloomberg: власти Германии блокируют новые расходы в условиях бюджетного кризиса

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Министерство финансов Германии решило заблокировать почти все новые расходы на 2023 год ввиду возникшего в стране бюджетного кризиса. Это произошло в ответ на решение Конституционного суда, усомнившегося в целесообразности финансирования внебюджетных фондов.
Bloomberg: власти Германии блокируют новые расходы в условиях бюджетного кризиса
  • AP

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо правительственным министрам, власти Германии пытаются определить более широкие и долгосрочные последствия решения Конституционного суда.

В сообщении отмечается, что существующие обязательства будут выполнены. При этом новые обязательства могут быть разблокированы лишь в исключительных случаях.

По данным Der Spiegel, в Минфине ФРГ заявили, что блокировка статей бюджета на текущий год не означает блокировку расходов. Средства, выделенные на 2023 год, могут поступать регулярно, заявили источники в министерстве. Это просто блокировка обязательств на ближайшие годы.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что изъятие €60 млрд из бюджета повлечёт за собой тяжёлые последствия.

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