Минфин ФРГ: изъятие €60 млрд из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям
- AP
- © Michael Probst
Ранее Конституционный суд Германии признал неправомерным перераспределение €60 млрд невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с COVID-19 в фонд по защите климата.
«Краткосрочные последствия тяжёлые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества», — сказал Линднер в интервью изданию Bild.
Он отметил, что в будущем Германию ждёт нехватка средств для обновления экономики и инфраструктуры.
В октябре издание South China Morning Post писало, что санкции Соединённых Штатов против России ударили по Европе, и в первую очередь по ФРГ.