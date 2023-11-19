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Минфин ФРГ: изъятие €60 млрд из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям

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Судебный запрет в Германии на перераспределение невостребованных кредитов размером в €60 млрд приведёт к тяжёлым краткосрочным последствиям для немецкой экономики, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
Минфин ФРГ: изъятие €60 млрд из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям
  • AP
  • © Michael Probst

Ранее Конституционный суд Германии признал неправомерным перераспределение  €60 млрд невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с COVID-19 в фонд по защите климата.

«Краткосрочные последствия тяжёлые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества», — сказал Линднер в интервью изданию Bild.

Он отметил, что в будущем Германию ждёт нехватка средств для обновления экономики и инфраструктуры.

В октябре издание South China Morning Post писало, что санкции Соединённых Штатов против России ударили по Европе, и в первую очередь по ФРГ.

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