Судебный запрет в Германии на перераспределение невостребованных кредитов размером в €60 млрд приведёт к тяжёлым краткосрочным последствиям для немецкой экономики, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Ранее Конституционный суд Германии признал неправомерным перераспределение €60 млрд невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с COVID-19 в фонд по защите климата.

«Краткосрочные последствия тяжёлые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества», — сказал Линднер в интервью изданию Bild.

Он отметил, что в будущем Германию ждёт нехватка средств для обновления экономики и инфраструктуры.

В октябре издание South China Morning Post писало, что санкции Соединённых Штатов против России ударили по Европе, и в первую очередь по ФРГ.