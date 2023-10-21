Санкции Соединённых Штатов против России ударили по Европе, и в первую очередь по ФРГ. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Как отмечается в материале, идя на поводу у США и НАТО, руководство Германии «подтачивает экономику своей страны».

Уточняется, что ФРГ принципиально отказывается расследовать теракт на «Северных потоках», принося свои интересы в жертву «во имя интересов преступников».

Кроме того, Германия долгое время зависела от поставок российских энергоносителей, а теперь вынуждена закупать нефть и газ по завышенной цене, что негативно отражается на казне государства, пишет SCMP.

15 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России, вопреки ожиданиям Евросоюза, не смогли поставить Россию на колени.