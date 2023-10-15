Сийярто: санкции не смогли поставить экономику России на колени, как хотели в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России, вопреки ожиданиям Евросоюза, не смогли поставить Россию на колени.

Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, данные санкции не привели к урегулированию украинского конфликта.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл», — сказал Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится с санкциями ЕС против атомной сферы России.

Также глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении.