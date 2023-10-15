Сийярто: санкции не смогли поставить экономику России на колени, как хотели в ЕС
Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, по словам министра, данные санкции не привели к урегулированию украинского конфликта.
«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл», — сказал Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится с санкциями ЕС против атомной сферы России.
Также глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении.