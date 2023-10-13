Глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении
- РИА Новости
Об этом он сообщил после встречи с главой Минздрава России Михаилом Мурашко, передаёт РИА Новости со ссылкой на соцсеть венгерского политика.
Сийярто отметил, что западные санкции не затронули вышеупомянутые области, поэтому Будапешт намерен продолжать сотрудничество в сферах.
Также дипломат добавил, что Мурашко много сделал для развития партнёрских отношений, например речь идёт о поставках газа или о прививках от COVID-19.
Ранее Сийярто заявил, что прибыл в Москву, где примет участие в российской энергетической неделе.