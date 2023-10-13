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Глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении

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Венгрия выступает за развитие сотрудничества в области здравоохранения, а также начала расширять присутствие сельскохозяйственных и пищевых компаний на российском рынке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении
  • РИА Новости

Об этом он сообщил после встречи с главой Минздрава России Михаилом Мурашко, передаёт РИА Новости со ссылкой на соцсеть венгерского политика.

Сийярто отметил, что западные санкции не затронули вышеупомянутые области, поэтому Будапешт намерен продолжать сотрудничество в сферах.

Также дипломат добавил, что Мурашко много сделал для развития партнёрских отношений, например речь идёт о поставках газа или о прививках от COVID-19.

Ранее Сийярто заявил, что прибыл в Москву, где примет участие в российской энергетической неделе.

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