Глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении

Венгрия выступает за развитие сотрудничества в области здравоохранения, а также начала расширять присутствие сельскохозяйственных и пищевых компаний на российском рынке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Об этом он сообщил после встречи с главой Минздрава России Михаилом Мурашко, передаёт РИА Новости со ссылкой на соцсеть венгерского политика.

Сийярто отметил, что западные санкции не затронули вышеупомянутые области, поэтому Будапешт намерен продолжать сотрудничество в сферах.

Также дипломат добавил, что Мурашко много сделал для развития партнёрских отношений, например речь идёт о поставках газа или о прививках от COVID-19.

Ранее Сийярто заявил, что прибыл в Москву, где примет участие в российской энергетической неделе.