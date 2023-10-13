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Сийярто: Венгрия не согласится с санкциями ЕС против атомной сферы России

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Венгрия постоянно сталкивается с давлением из-за сотрудничества с Россией в энергетической сфере, заявил в интервью RT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто: Венгрия не согласится с санкциями ЕС против атомной сферы России
  • AP

Он подчеркнул, что с Россией у страны совершенно честное сотрудничество в соответствии с контрактами.

«Конечно, в этом отношении мы постоянно сталкиваемся с давлением. Всякий раз при рассмотрении или подготовке пакета санкций атомная энергетика — это «хороший кандидат» на то, чтобы оказаться в этом пакете. Но мы очень чётко дали понять, что не будем готовы согласиться с каким-либо пакетом санкций, охватывающим атомный сектор. И дело здесь совершенно не в России. Дело в нас. Введение санкций в отношении атомного сектора в корне противоречило бы нашим национальным интересам», — добавил Сийярто.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв ранее подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.

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