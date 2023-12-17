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Кандидат от АдГ впервые занял пост главы города в Германии

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Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) празднует «очередной политический успех»: кандидат от этой политической силы впервые занял пост мэра немецкого города. Речь идёт о Пирне в федеральной земле Саксония, администрацию возглавил Тим Лохнер.
Кандидат от АдГ впервые занял пост главы города в Германии
  • globallookpress.com
  • © Sebastian Kahnert/dpa

Как отмечает телеканал NTV, кандидат от АдГ опередил соперников из Христианско-демократического союза и «Свободных избирателей».

Немецкий таблоид Bild пишет, что рейтинг правящей в Германии коалиции снова обновил антирекорд: за СДПГ готовы отдать голос 15% избирателей, за «Зелёных» 12%, а за СвДП — 5%.

В ноябре «Альтернатива для Германии» призвала к отставке правительства ФРГ и досрочным выборам.

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