Кандидат от АдГ впервые занял пост главы города в Германии

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) празднует «очередной политический успех»: кандидат от этой политической силы впервые занял пост мэра немецкого города. Речь идёт о Пирне в федеральной земле Саксония, администрацию возглавил Тим Лохнер.

Как отмечает телеканал NTV, кандидат от АдГ опередил соперников из Христианско-демократического союза и «Свободных избирателей».

Немецкий таблоид Bild пишет, что рейтинг правящей в Германии коалиции снова обновил антирекорд: за СДПГ готовы отдать голос 15% избирателей, за «Зелёных» 12%, а за СвДП — 5%.

В ноябре «Альтернатива для Германии» призвала к отставке правительства ФРГ и досрочным выборам.