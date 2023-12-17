Кандидат от АдГ впервые занял пост главы города в Германии
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Как отмечает телеканал NTV, кандидат от АдГ опередил соперников из Христианско-демократического союза и «Свободных избирателей».
Немецкий таблоид Bild пишет, что рейтинг правящей в Германии коалиции снова обновил антирекорд: за СДПГ готовы отдать голос 15% избирателей, за «Зелёных» 12%, а за СвДП — 5%.
В ноябре «Альтернатива для Германии» призвала к отставке правительства ФРГ и досрочным выборам.