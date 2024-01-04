Депутат Тирзе призвал проверить возможность запрета партии в ФРГ

Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе выступил с призывом к Берлину о проверке возможности запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В интервью изданию Tagesspiegel он подчеркнул, что немецкое правительство обязано это сделать.

«Если ведомства по охране конституции в трёх федеральных землях классифицировали АдГ как правоэкстремистскую партию, то государство обязано проверить возможность запрета АдГ (на федеральном уровне)», — добавил Тирзе.

По мнению депутата, в ФРГ сложно запретить партию, а такая процедура может занять много времени. Он отметил, что АдГ может выставить себя в роли жертвы и использовать это для пропаганды.

Ранее партия АдГ призвала к отставке правительства Германии и досрочным выборам.