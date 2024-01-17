В МО Ирака допустили приостановку действия соглашения по безопасности с Ираном
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Об этом сообщил глава Минобороны Ирака Табет аль-Аббаси в интервью телеканалу Al Arabia.
Он сказал, что действия Ирана наносят ущерб двусторонним отношениям и вместо нанесения ударов Тегеран мог предоставить для проверки Ираку информацию о шпионской деятельности в Эрбиле.
«Эти нападения противоречат соглашению о безопасности с Ираном, действие которого может быть приостановлено», — отметил аль-Аббаси.
Ранее иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что в ночь на 16 января выпустил по объектам в Иракском Курдистане и в Сирии 24 баллистические ракеты.
Позже премьер Иракского Курдистана Масрур Барзани отменил встречу с главой иранского МИД в Давосе из-за атак в регионе.