RT в Telegram
Подпишись

КСИР выпустил по объектам в Иракском Курдистане и Сирии ночью 24 ракеты

Короткая ссылка
Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что в ночь на вторник выпустил по объектам в Иракском Курдистане и в Сирии 24 баллистические ракеты.
КСИР выпустил по объектам в Иракском Курдистане и Сирии ночью 24 ракеты
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«В ходе этой операции рассматриваемые цели были точно поражены и уничтожены с помощью 24 баллистических ракет разных типов», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдул Мохсена после ракетных ударов Ирана по объектам в Эрбиле.

По словам официального представителя иранского МИД Насера Канаани, удары Ирана по Иракскому Курдистану нацелены на защиту суверенитета и безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить