КСИР выпустил по объектам в Иракском Курдистане и Сирии ночью 24 ракеты

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что в ночь на вторник выпустил по объектам в Иракском Курдистане и в Сирии 24 баллистические ракеты.

«В ходе этой операции рассматриваемые цели были точно поражены и уничтожены с помощью 24 баллистических ракет разных типов», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдул Мохсена после ракетных ударов Ирана по объектам в Эрбиле.

По словам официального представителя иранского МИД Насера Канаани, удары Ирана по Иракскому Курдистану нацелены на защиту суверенитета и безопасности.