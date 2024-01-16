КСИР выпустил по объектам в Иракском Курдистане и Сирии ночью 24 ракеты
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«В ходе этой операции рассматриваемые цели были точно поражены и уничтожены с помощью 24 баллистических ракет разных типов», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдул Мохсена после ракетных ударов Ирана по объектам в Эрбиле.
По словам официального представителя иранского МИД Насера Канаани, удары Ирана по Иракскому Курдистану нацелены на защиту суверенитета и безопасности.