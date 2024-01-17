Премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана в знак протеста
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Как передаёт РИА Новости, Барзани отменил запланированную встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против ударов Ирана по городу Эрбиль.
Ранее Ирак подал жалобу на «агрессию» Ирана в Совет Безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану.
Кроме того, Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдул Мохсена после ракетных ударов Ирана по объектам в Эрбиле.