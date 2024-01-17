Премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана в знак протеста

Премьер Иракского Курдистана Масрур Барзани отменил встречу с главой иранского МИД в Давосе из-за атак в регионе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как передаёт РИА Новости, Барзани отменил запланированную встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против ударов Ирана по городу Эрбиль.

Ранее Ирак подал жалобу на «агрессию» Ирана в Совет Безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану.

Кроме того, Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдул Мохсена после ракетных ударов Ирана по объектам в Эрбиле.