Поражение США и Украины в украинском конфликте откроет дорогу к сближению России и Германии, считает французский историк и антрополог Эммануэль Тодд. Он уверен, что российская и немецкая экономики взаимодополняют друг друга, поэтому рано или поздно они вернутся к сотрудничеству, однако Вашингтон почти 20 лет пытается разорвать эту связь.

«Я убеждён, что усилия США по отделению Германии от России — одна из их стратегических навязчивых идей ещё с 2004 года — в конечном итоге потерпят неудачу. На карте Европы выделяются две крупные державы — Германия и Россия», — рассказал Тодд в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

Историк в подтверждение своих слов привёл в пример то, как были реализованы проекты «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Вместе с этим он убеждён, что «американцы попали в ловушку на Украине». Создав условия для подъёма силы украинского национализма, США не учли то, что они не могут обеспечить необходимый уровень материального обеспечения для дальнейшего «разжигания войны» там, считает Тодд.

«Глобализация лишила Америку её промышленного производственного потенциала. Американцы уже оказались в ситуации, когда они не могут выполнить свои обязательства по поставкам оружия на Украину, и это совершенно независимо от того, что будет решено в конгрессе», — продолжил собеседник, напомнив, что боевые действия ведутся «не долларами, а оружием».

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее дала интервью журналисту Флавио фон Вицлебену, в котором отметила, что Россия обошла экономику ФРГ спустя два месяца после прогноза Владимира Путина.

Как отмечал американский госсекретарь Энтони Блинкен в сентябре 2022 года, США рассматривают нынешнюю ситуацию в Европе как возможность раз и навсегда покончить с её зависимостью от энергоресурсов России.